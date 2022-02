Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano una straordinaria medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino.

Il duo azzurro vince la finale contro la coppia norvegese formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 8-5 regalando all’Italia una medaglia storica. Parte subito in salita con la Novergia che strappa 2 punti, ma nel 2° end c’è l’immediato riscatto degli azzurri che rimettono tutto in parità.

Nel terzo periodo l’Italia passa in vantaggio e nel quarto con grande qualità inizia la fuga che porta il punteggio sul 6-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio il duo norvegese recupera una sola lunghezza che Consantini rende vana al sesto gioco riportando il distacco sul +4. Prima dell’ultimo end la forbice si accorcia a +2, ma il doppio misto azzurro nell’ultimo periodo controlla alla grande e con la sbocciata finale della 22enne cortinese chiude l’incontro con un oro: il secondo per il Team Italia dopo quello di Arianna Fontana.