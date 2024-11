Pazzesco Balotelli: via da Genova ma c’è già un’altra squadra in Serie A | Insieme in Champions League

Pazzesco Balotelli, può andare subito via da Genova: ad attenderlo un altro club di Serie A. Insieme per la Champions

La notizia dell’esonero di Alberto Gilardino, da allenatore del Genoa, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel calcio italiano. In particolar modo tra i tifosi rossoblù che non si aspettavano affatto questa decisione da parte della proprietà americana.

Tanto è vero che sui social network più di qualche supporters ligure ha puntato il dito contro la società, affermando di aver fatto un clamoroso errore mandando via colui che ha riportato il “Grifone” nella massima serie due stagioni fa.

Evidenziando, inoltre, di aver venduto calciatori importanti in estate come Retegui e Gudmundsson che non sono stati affatto rimpiazzati. La notizia dell’allontanamento del campione del mondo è diventato un vero e proprio problema per Mario Balotelli.

Non solo perché Gilardino aveva dato il suo “ok” per l’arrivo del classe ’90, ma soprattutto perché in sostituzione sua arriva Patrick Vieira. Una pessima notizia per il 34enne che potrebbe addirittura pensare di fare le valigie e andare subito via da Genova.

Genoa, Balotelli nel caos: può andare subito via per colpa di Vieira

Arrivato da svincolato, nelle ultime settimane, Mario Balotelli potrebbe vedere la sua avventura al Genoa già terminata. Non è affatto un mistero che l’attaccante ed il nuovo allenatore dei rossoblù non abbiano un bel rapporto. Non solo dai tempi del City, ma soprattutto quando è stato il suo allenatore al Nizza ed ha chiesto la cessione del calciatore per via del suo comportamento non professionale.

A questo punto l’idea che il calciatore possa traslocare prende sempre più piede. Il suo futuro, però, potrebbe continuare ad essere in Serie A visto che potrebbe fare da vice ad un altro suo collega. Si tratta di Moise Kean e, di conseguenza, alla Fiorentina. I viola potrebbero decidere di puntare proprio su Balotelli nel caso in cui il nazionale azzurro dovesse alzare bandiera bianca.

Balotelli, futuro ancora in Serie A: l’avventura al Genoa può terminare

L’obiettivo dei ‘Viola’ di Raffaele Palladino, in questa stagione, è molto chiaro: arrivare tra le prime quattro che gli consentirebbe l’accesso diretto alla Champions League. Oltre, ovviamente, a fare bella figura in Conference League raggiungendo la terza finale di fila. Magari, questa volta, con esisto diverso.

Obiettivo che potrebbe vedere come protagonista proprio il nativo di Palermo. Ovviamente resta da capire come si comporterà il nuovo allenatore nei suoi confronti. Di conseguenza anche quale sarà il comportamento del calciatore che, di certo, non nutre simpatie enormi verso l’ex centrocampista.