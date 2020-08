Il futuro dell’attuale trequartista della Roma Javier Pastore, ex rosanero, sembra essere sempre più lontano dalla capitale.

Da tempo, ormai, è ben noto che la dirigenza giallorossa ha messo sul mercato “El Flaco”. Pastore proprio ieri si è operato a Barcellona per risolvere i suoi problemi all’anca.

Il calciatore ha postato pochi minuti fa un post sui suoi canali social. Alcuni tifosi della Roma, visto anche il lungo periodo di stop al quale dovrà sottoporsi, gli consigliano di rescindere il contratto col la Roma.

Ci sono poi soprattutto, dei commenti dei tifosi del Palermo, che chiedono a gran voce un suo ritorno con la maglia rosanero: “Vieni a Palermo campione … Buona guarigione” scrive un tifoso. “Torna al Palermo”, scrive un altro. Un suo approdo in maglia rosanero in serie c, appare assai improbabile ma, in caso di promozione in B dei rosanero, all’età ci 33 anni, allora gli scenari potrebbero cambiare, col EL Flaco che potrebbe pensare di concludere la sua carriera, in Sicilia, di nuovo con la sua amata maglia rosanero al petto.