Intervenuto ai microfoni di “Radio La Red”, Javier Pastore, centrocampista in forza alla Roma, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato italiano: «Se Dio vuole potremo tornare a giocare tra circa due mesi, a giugno. Basta guardare la Cina: sono in quarantena da tre mesi e ancora non hanno ripreso a giocare».