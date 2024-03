Pasqualin: «Il Palermo ha perso tanti punti ma può ancora arrivare secondo»

Claudio Pasqualin, avvocato e operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com rilasciando delle dichiarazioni sull’obbiettivo promozione del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Pur avendo perso a Como, che adesso si propone come la favorita, la più accreditata rimane il Venezia. Il Palermo ha buttato via tanti punti per strada. Oggi il Como si fa preferire, ma ciò che conta è ovviamente quello che accadrà alla fine e credo molto nel Venezia. Il Palermo può ancora farcela per il secondo posto, ma guardandosi comunque dal Catanzaro che non si può certo ignorare».

Claudio Pasqualin si è anche soffermato sulla Palermo Football Conference del 18 marzo organizzata da Conference403, di cui è presidente onorario:

«Sarà un altro momento imperdibile per affrontare le problematiche del mondo del calcio. Non si riesce ancora a trovare la quadra sulla formula dei campionati. La presenza di personalità come Perinetti, Moggi, Braida, Mario Giuffredi che presenterà il suo libro e tanti altri protagonisti, rende l’evento molto atteso».