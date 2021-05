Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, ha parlato dopo il successo sul Bari ai microfoni del sito ufficiale del club.

«Complimenti alla squadra, abbiamo fatto davvero un’ottima partita. Poteva finire anche due a zero, ora però prepariamoci al ritorno, mercoledì sarà una battaglia, dovremo restare compatti. Oggi l’arbitraggio non mi è piaciuto. A senso unico. E al San Nicola spero che non succeda quello che è già successo spesso nei nostri playoff: penso a Catania e a Padova, con rigori netti non dati e gol validi annullati. Vorrei non si ripetessero queste circostanze. Mi auguro che a Bari ci sia un arbitraggio degno di una sfida così importante»