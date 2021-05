Caos per la Partita del Cuore 2021, Aurora Leone membro dei “The Jackal” duo comico, è stata allontanata dall’albergo della Nazionale Italiana Cantanti perché è donna e quindi non può stare a tavola con i membri della Nazionale. Una situazione surreale che ha portato alle dimissioni da parte del Team Manager della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini.

Di seguito le sue parole: «Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via».





Subito è arrivata la risposta dei “The Jackal”: «Noi speriamo che quanto successo non venga ridotto a questo: un malinteso. C’è un discorso più ampio che va oltre la vicenda personale, il sessismo e il maschilismo come problemi reali che riguardano ogni giorno milioni di donne».