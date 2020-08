Giorgio Parretti, agente di Tommaso Biasci, attaccante in forza al Carpi, ha rilasciato un’intervista a “TuttoC.com”, parlando del futuro del suo assistito, accostato nei giorni scorsi anche al Palermo.

Di seguito alcune sue parole: «Nel momento nel quale è iniziato questo sodalizio mi auguravo che potesse concretizzare le sue qualità e le sue caratteristiche tecniche. Stefanelli al Carpi ha puntato forte su di lui, poi vorrei ricordare che non ha mai fatto un gol normale. Ha sempre fatto gol importanti. E’ un ragazzo che ascolta molto. Eravamo rimasti d’accordo che in caso di promozione in B sarebbe rimasto sicuramente a Carpi, purtroppo non è andata bene e abbiamo ragionato per trasferirsi in una società di categoria superiore. E’ un classe 94 ed è arrivato il momento di confrontarsi con una categoria superiore. Mi ricorda molto Francesco Caputo. Su di lui non c’è solo il Vicenza».