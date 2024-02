Parolo: «Parma favorito contro il Como»

L’ex centrocampista del Parma Marco Parolo ha parlato ai microfoni de la “Gazzetta di Parma” esprimendosi sui crociati.

Ecco le sue parole:

«Sabato sarà davvero una bella sfida. Il Parma ha qualche sicurezza in più, dettata anche dal momento, mentre il Como è alle prese con il primo vero momento di appannamento da quando c’è Fabregas. Vedo leggermente favoriti i crociati. Del resto, le caratteristiche di questo match si sposano bene con la filosofia del Parma: una squadra che gioca, abilissima nelle ripartenze e che tende a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti. La squadra ha uno spirito, indomito e battagliero, non comune. A questo aggiungiamo poi la mentalità e l’esperienza del suo allenatore. La scelta di puntare su Fabio Pecchia è stata a mio avviso determinante quando, dopo il primo anno di B che non era andato secondo le aspettative, la società è corsa ai ripari, apportando qualche correttivo al progetto tecnico iniziale. Pecchia ha saputo dare il giusto equilibrio, ha permesso al Parma di calarsi nella realtà di questo campionato».