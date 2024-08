Parma, Estevez: «L’obiettivo ora è il Palermo»

l centrocampista crociato Nahuel Estevez, al termine della sfida vinta sull’Atalanta, ha così parlato in conferenza stampa. Il calciatore si è anche soffermato in vista del prossimo match contro i rosanero in Coppa Italia.

«Siamo in tanti e di qualità. L’importante è la squadra e chi entra lo deve fare bene. Oggi una grande partita e si è visto un bel gioco. Penso che la Serie A sia diversa, ma abbiamo i giocatori per fare bene e lo stiamo dimostrando. Abbiamo qualità e questo è l’importanti. Obiettivo? Mi manca il gol in Serie A (ride ndr). L’obiettivo ora è il Palermo, poi penseremo a quelle dopo.

Sappiamo della qualità dei giocatori della Serie A. Dobbiamo difenderci tutti insieme, sapendo che abbiamo qualità e velocità per ripartire. Serie A? Lo scopriremo giocando quanto valiamo, ma saremo pronti. Stiamo bene e abbiamo fatto un grande ritiro. Dobbiamo continuare a lavorare, sono partite importanti anche in preparazione, ma abbiamo margine per crescere ancora».