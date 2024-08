Venturato: «Il Palermo ha le credenziali per ambire a tornare in A»

Intervistato da “TMW” Roberto Venturato ha toccato vari temi tra i quali anche la B e il Palermo.

Ecco le sue parole:

«La Serie A rimane sempre un campionato affascinante con squadre di grande livello che stanno cercando di insidiare l’Inter, che rimane la favorita per l’organico e per quanto fatto in questi anni».

Il Napoli si candida per lo Scudetto? «Sicuramente ha preso un allenatore con grande mentalità e voglia di dimostrare ancora una volta di essere in grado di costruire una squadra di livello. Il Napoli può insidiare le certezze di un’Inter che è sempre forte».

L’operazione di mercato che le piace di più? «Mi auguro che Kean riesca ad esprimere le sue capacità perché è un talento. Credo che sia un ottimo calciatore e spero che riesca ad esprimere tutto quello che ha».

E la B come la vede? «La B rimane sempre un campionato molto difficile. C’è battaglia anche se negli ultimi anni la qualità è aumentata. Ci sono più squadre con ambizioni. Sassuolo, Sampdoria e Cremonese hanno costruito rose di grande livello. Il Palermo ha le credenziali per ambire a tornare in A, ma è insieme ad altre sette-otto squadre. C’è anche il Modena con una proprietà di livello. Chi dara continuità fare la differenza».

Mister, pronto a rientrare? «Ho grande voglia di rientrare. Spero che possa capitare l’occasione. Di contatti ce ne sono sempre, poi serve che questi si concretizzino. Sicuramente ho voglia di riprendere».