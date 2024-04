Parma, Chichizola: «Contro lo Spezia ci giochiamo tanto»

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Parma” riporta un’intervista al portiere dei ducali Leandro Chichizola, il quale si è soffermato a parlare in merito al campionato, ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Siamo il miglior attacco e nel calcio possono starci momenti in cui magari non riesci a essere preciso sotto porta. A inizio campionato non subivamo gol, mentre nelle ultime nove lo abbiamo preso. Sono momenti e speriamo di uscirne presto, non pensiamo negativo perché abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Lavoriamo, entriamo in una fase importante e dobbiamo restare forti, ma questo lo abbiamo sempre dimostrato. Vincere diventa ogni volta più difficile in questo momento del campionato dove tutti si giocano tanto. Siamo fiduciosi di raggiungere l’obiettivo pensando di partita in partita. Per la squadra la partita con lo Spezia sarà molto importante perché noi, come anche loro, ci giochiamo tanto. Da qui alla fine tutte le gare saranno durissime, ma avremo una spinta in più giocando davanti ai nostri tifosi».