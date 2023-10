Bernabé, centrocampista del Parma, è intervenuto ai microfoni del sodalizio emiliano.

Di seguito le sue parole:

«Il primo gol è stato importante perché ci avevano rimontato sull’1-2 e stavamo giocando male in quel momento. È stato importante avere fiducia e cinque minuti dopo ho fatto l’altro, tornando avanti noi. Mancavano dieci minuti, è stato un momento in cui sono stato molto felice e abbiamo vinto 4-3. È stato uno dei pomeriggi più belli da quando sono professionista. Dopo la partita mi ricordo che ero stanco, è stata una partita importante perché ci dava fiducia nell’entrare nei playoff, anche se poi non ci siamo riusciti. Speriamo che il prossimo venerdì il risultato sia lo stesso ma con un fine diverso».