Intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Castrovillari, Carmine Parlato, tecnico del Savoia, si è espresso così: «Se credo di poter vincere il campionato? Noi dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Dobbiamo fare in modo di vivere la partita con meno ansia e meno pressione. Ma a volte è bello anche vivere con l’ansia e la pressione, il calcio è anche questo. Quello che fa il Palermo non mi interessa. Io penso alla mia squadra e dico che abbiamo fatto una buona gara. Potevamo avere i tre punti, ma così non è stato. Ci teniamo il pareggio e va bene così. Il pareggio di oggi ci lascia amarezza, ma allo stesso tempo deve farci capire che siamo una squadra molto forte». In basso il video della conferenza stampa.