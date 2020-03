Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Savoia, Parlato, tecnico del Savoia, si è espresso così in merito all’emergenza Coronavirus: «Si è fatto bene a fermare tutto. La serie D in questo senso ha anticipato il blocco della propria attività. Il presidente Sibilia è stato lungimirante nel sospendere subito i gironi che vedevano interessati le squadre del Nord Italia per poi, via via, fermare tutti i campionati. Se altri sono andati avanti per qualche tempo ancora è forse perché non era stato ancora chiaro a tutti cosa stesse accadendo e perchè. Non voglio e non posso pensare che ci sia stata vigliaccheria, penso a troppa superficialità. Se mi si chiede quando si riprenderà vi confesso che non ho una risposta anche perchè il mio ultimo pensiero è tornare in campo. C’è troppa sofferenza che ci circonda, non possiamo pensare ad altro. In questo momento bisogna essere vicini a chi è venuto a mancare. Ho molti amici tra Bergamo e Brescia e quando li sento hanno un unico pensiero: la paura di morire. Nel settentrione la situazione è davvero gravissima, dobbiamo fare tutto quanto possibile per non diffonderla anche da noi. Per questo non mi stancherò mai di chiedere a tutti di seguire le regole. Dobbiamo restare a casa, in gioco c’è la vita di tutti noi, perché rispettando quanto ci viene detto preserviamo noi ed il prossimo. Il presidente delle Repubblica Mattarella ha riflettuto sul fatto che un’intera generazione di persone anziane sta venendo meno. Dobbiamo bloccare questa emorragia. Il nostro è un popolo straordinario che nelle difficoltà ha sempre trovato il meglio di se. Sono convinto che umanamente saremo tutti migliori e che si possa ricominciare. Ce la faremo con forza, costanza e determinazione ma senza lasciare nessuno indietro, tutti abbiamo diritto ad avere un vita dignitosa. L’Italia ce la farà».