Questa stagione ha visto la rinascita del Palermo, ma per tutto il campionato (la parte che si è giocata) i rosanero hanno dovuto lottare con l’attrezzatissimo Savoia guidata da mister Carmine Parlato. La squadra campana è stata la prima ad uscire dal “Barbera” con i tre punti, dopo quella vittoria si sono avvicinati tantissimo al Palermo sfiorando anche il -1. La lotta tra le due sarebbe indubbiamente continuata e prima dello stop al campionato c’era solo una gara di mezzo a dividerle dallo scontro diretto. Il tecnico nativo di Napoli, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato di questo scontro diretto tanto atteso dai tifosi del Savoia, della lotta tra le due squadre, della riforma dei campionati e di tantissimi altri argomenti. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

«In questi giorni – dichiara il tecnico – cerco di occupare il tempo della giornata e a livello sportivo faccio qualche aggiornamento sulla metodologia dello sport, mi aggiorno, vedo partite. È un insieme di tutto. I miei calciatori dall’8 di marzo si allenano in base alle restrizioni del Governo. Due volte a settimana facciamo delle videochat per vederci e salutarci, cerchiamo di fare uno spogliatoio virtuale».

RIPARTENZA

«Io credo che l’interesse vada oltre quelle che possono essere le previsioni. La salute, credo, è la prima cosa per tutti noi. Per quanto riguarda le varie categorie – continua Parlato – c’è sempre stata questa differenza tra la Serie A e le altre. Scendendo di categoria c’è differenza di business, ma non mediatica. La Serie D è una fucina per tanti allenatori, tanti tesserati e insegna tanto ad un atleta. Nella nostra categoria c’è l’obbligo di far giocare i giovani che cerchiamo di far cresce e migliorare».

CHIUSURA DELLA STAGIONE E NIENTE PROMOZIONE PER IL SAVOIA

«Ricorso da parte del Savoia se non viene promosso? Si dovrebbe chiedere al presidente. Io posso dire soltanto che, per quanto riguarda il campo, abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo cercato di avere una continuità di risultati. Fare 56 punti in un campionato importante, secondo me, non è da poco. Se qualcuno può vedere questo in maniera diversa si sbaglia di grosso. C’erano ancora tante partite per decidere chi è stato più bravo e fortunato».

SCONTRO PALERMO-SAVOIA

«I tifosi già ad inizio stagione pensavano alla gara di ritorno al “Giradu” e presagivano ad un pubblico delle grandi occasioni». Il tecnico è ritornato anche sull’episodio di Castrovillari-Savoia che non ha permesso ai campani di avvicinarsi ad un solo punto dal Palermo: «Bisognerebbe chiedere all’arbitro secondo me cosa è successo. Come io posso sbagliare formazione, anche gli arbitri possono farlo. In quella circostanza c’è stato un errore molto grave di valutazione che la squadra non meritava. In quella circostanza c’è stata tolta la possibilità di accorciare verso una squadra molto forte». Con il tecnico si è anche parlato della vittoria ottenuta dalla sua squadra in casa del Palermo: «La settimana è stata una settimana tipo. I ragazzi sanno benissimo che il martedì si riparte a lavorare, però ricordo che più si avvicinava la partita più tutti cercavamo di curare al meglio tutti i dettagli. La gara, penso, è stata una gara di grande concentrazione. Sotto l’aspetto psicologico possono preparasi da sole certe gare, ma sotto l’aspetto di campo bisogna prepararla settimanalmente».

RIFORMA DEL CALCIO

In settimana si è parlato tanto della riforma del mondo del calcio. Questa prevederebbe una Serie B a due gironi, la cancellazione della Serie C e la creazione di una Serie D élite. Su questo Parlato si è espresso così: «Io cerco di guardare a 360° e faccio un ragionamento per i posti di lavoro. La cancellazione della Serie C2 ha tolto molti posti di lavoro. Io credo sia più giusto aumentare le squadre, ma che dallo Stato arrivino dei contributi alle società. Secondo me non faranno in questo modo, ma in modo diverso».

Per l’intervista completa clicca sul link in basso:

https://www.facebook.com/ilovepacalcio/videos/2710563379267487/