In casa Palermo si continua a pensare alla questione stadio con il confronto fra il Comune di Palermo e la società rosanero. Intervenuto ai microfoni di “Radio Time”, l’assessore al bilancio del Comune di Palermo D’Agostino Roberto si è espresso così sull’argomento: «Il Palermo Calcio giocherà a Palermo, questo è ovvio. Non ho mai visto dalle due parti, Comune e società rosanero, alcuna frizione o alcuna incomprensione. Per quanto riguarda lo stadio, il percorso è stato discusso con la società rosanero: un percorso lungo iniziato prima dell’emergenza Covid-19, quindi l’auspicio di tutti è che il Palermo giochi al Renzo Barbera. Il canone è valutato da un documento tecnico della Commissione tecnica del Comune di valutazione che esprime il valore della struttura, come competenza dell’Ufficio Patrimoni. Il valore definitivo verrà valutato dal Consiglio comunale, sovrano, che definirà il valore assegnato alla società in base alla categoria che disputerà il Palermo. Le percentuali in funzione della categoria saranno decise in Consiglio Comunale. Il valore di riferimento sarà quello deciso dal documento tecnico della Commissione tecnica che ha valutato il bene. La delibera è pronta e sarà discussa in sede di Consiglio Comunale, ma le tempistiche saranno proporzionali alle esigenze di iscrizione al prossimo campionato del Palermo. È in corso l’interlocuzione con la Regione Sicilia perché noi siamo dei concessionari della Favorita. In ogni caso stiamo cercando un processo legislativo che ci permetta di poter agire».