La Roma ha giocato la sua terza amichevole nel ritiro portoghese e allo Stadio Minucipal de Bela Vista ha affrontato il Belenenses.

I giallorossi hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral ma a sbloccare la gara sono stati gli avversari con l’iniziale vantaggio di Ndour che ha sfruttato la clamorosa papera di Rui Patricio.

Il portiere portoghese, fortemente voluto da Mourinho per via della sua grande esperienza e affidabilità, si è esibito in una papera vera e propria che ha riportato alla memoria dei tifosi giallorossi le non sempre impeccabili performance di Pau Lopez negli ultimi anni, che ha lasciato la Roma per finire al Marsiglia. Rui Patricio ha consentito infatti agli avversari di passare per primi in vantaggio con un errore non da lui che però non ha preoccupato José Mourinho.