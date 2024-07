Pantaleo Corvino show: 20 milioni di euro di plusvalenza | Lo vende immediatamente e il Lecce incassa

Il Lecce si prepara a incassare una cifra importante per uno dei suoi talenti: Pantaleo Corvino non svende e incassa 20 milioni.

Sono già stati 4 i colpi messi a segno dal Lecce in questa estate, la seconda che vede i salentini consecutivamente in Serie A, che si apprestano a un altro anno da protagonisti. Guidati ovviamente da Pantaleo Crovino, storico dirigente che proprio in occasione della prestazione dell’ultimo calciatore arrivato in Puglia ha esternato tutta la sua voglia di fare bene anche nel 2025.

L’anno prossimo sarà il 50esimo anno da dirigente sportivo per Corvino, il quale orgoglioso nel presentare Pierret, ha detto chiaramente di cercare nuove sfide e di essere pronto a lottare per rimanere in serie A con i giallorossi. Poi, fronte mercato, il ds ha affermato: “Non svendiamo nessuno, parte solo chi vuole andare via”. Parole forti, forse in riferimento a qualche scontento nello spogliatoio.

Quel che è certo è che da Lecce nel 2024 sono emersi diversi giocatori di qualità, alcuni addirittura affacciatisi all’Europeo. In caso di cessione di uno dei gioielli dunque, i salentini vogliono fare cassa e reinvestire. E’ il caso di una delle colonne della squadra, che in caso di partenza potrebbe nelle casse del club una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni, con la quale Corvino potrebbe mettere a segno altri colpi importanti.

Lecce, primo addio autorevole

Dopo una stagione ben condotta dai giallorossi, era normale che gli occhi delle big sarebbero finiti su qualche calciatore del Lecce. E’ il caso di Pongracic, secondo i media pugliesi.

Il difensore, che ha messo a segno 38 presenze da titolare, piacerebbe infatti a diverse squadre in giro per l’Europa, e l’Europeo con la Croazia ha fatto aumentare ancora la sua valutazione. Il Lecce non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 20 milioni, dopo averlo preso dalla Bundesliga per appena 2 milioni di euro.

Pongracic: voglia di Europa

Secondo i media pugliesi dunque, il croato avrebbe voglia di rimettersi in gioco all’età di 27 anni nelle leghe più importanti e in squadre che ambiscono a qualcosa in più della salvezza, dopo le esperienze al Bayern Monaco nelle giovanili, in Bundesliga, in Ligue 1.

Per strappare il croato che ha trovato anche due presenze a Euro 2024 al Lecce, servono però circa 20 milioni. E’ il prezzo fissato dalla società, che in realtà non vorrebbe privarsi di nessun giocatore il prossimo anno. Solo, come ha detto il ds Corvino, di quelli che vogliono partire. In caso di offerta da 20 milioni però, la società non dovrebbe opporsi alla partenza di Pongracic.