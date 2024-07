Pantaleo Corvino lo chiede Beppe Marotta: me lo mandi in prestito a Lecce? Diventa grande in Salento e torna all’Inter da re

L’Inter muove i primi passi in uscita. Il Lecce ha chiesto il baby fenomeno a Marotta: incontro fissato e trattativa decollata.

Il mercato delle big può entrare definitivamente nel vivo. L’Inter, che ha già da tempo chiuso un paio di operazioni a zero, sta conducendo un mercato fatto di pochi squilli, ma proverà a puntellare la rosa e a non vendere nessuno. Oaktree infatti deve fare i conti con il bilancio, ma l’ossatura della squadra permetterà a Inzaghi di andare avanti per un’altra stagione con i suoi fedelissimi.

A dimostrazione del progetto a medio-lungo termine, nonostante i circa 60 milioni di deficit, i neo proprietari californiani non hanno richiesto alcuna cessione a Marotta per il mese di giugno, nessuna plusvalenza necessaria, e in questi giorni si aspetta un aumento di capitale anche per coprire alcuni crediti risalenti all’era Zhang.

Se Marotta stesso in prima persona aveva rassicurato sull’eventuale partenza di qualche big però, ci sono calciatori destinati a partire per fare cassa, e giovani che partiranno per fare esperienza prima di aggregarsi alla squadra di Simone Inzaghi. Uno di questi è stato chiesto dal Lecce, e la trattativa sarebbe già decollata.

Inter, prima partenza: la trattativa

È stata la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore a parlare dell’incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza salentina. Al Grand Hotel di Rimini infatti, è andato in scena un incontro tra Pantaleo Corvino e Crescenzo Cecere, componente dell’entourage di Agoumé.

Il classe 2002, dopo lo Spezia, il Brestois, il Troyes, lo scorso anno a gennaio era stato ceduto in prestito secco al Siviglia e adesso è tornato in Italia. Su di lui il Lecce vorrebbe investire, e la trattativa sta per decollare in queste ore. Si discute sulla formula del trasferimento, poi il giovane deciderà se accettare l’offerta e andare a prendersi una maglia da titolare a Lecce.

Agoumé verso il Lecce

La volontà della società sarebbe quella di avere il giocatore in Serie A, in maniera tale da portarlo visionare e incontrare più spesso, monitorare e poi richiamarlo alla Pinetina nel 2025, quando potrebbe essere pronto per riaggregassi in squadra e giocarsi le sue chance per una maglia con i nerazzurri.

In questo momento ancora acerbo, nonostante le 12 presenze messe a segno in Liga con il Siviglia, il francese potrebbe lasciare Milano e accasarsi al Lecce per mettere minuti importanti nelle gambe ed esperienza nel campionato italiano. L’Inter vorrebbe darlo in prestito secco, per un anno, ma il Lecce potrebbe chiedere in questi incontri anche un diritto di riscatto. Il 22enne vale circa 5 milioni di euro.