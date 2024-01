Panchina d’oro 2022/2023: vince Spalletti. La Serie B premia l’ex rosa Grosso, la C Vivarini

Quest’oggi a Coverciano si è svolta la premiazione per la trentaduesima edizione della Panchina d’Oro. Cerimonia che celebra i migliori allenatori dei nostri campionati. Gli stessi tecnici hanno votato i propri colleghi nelle diverse categorie. Lo scorso anno la panchina d’Oro per quando fatto nella stagione 2021/22 è stata vinta dall’allenatore del Milan Stefano Pioli.

Per quanto riguarda la Serie A il premio è stato ritirato da Luciano Spalletti grazie alla storica impresa ottenuta la scorsa stagione con il Napoli. La Serie B ha invece premiato l’ex tecnico del Frosinone Fabio Grosso, mentre Vivarini ha ritirato il primato dopo la splendida stagione con il Catanzaro in Serie C.