“Sono ottimista perchè la scienza ha fatto passi enormi. Queste decisioni ovviamente non spettano a uno che si occupa di biologia dei virus. Credo che l’Ordine dei Medici avrà considerato un aspetto che è fondamentale ovvero l’occupazione media delle rianimazioni.

Questo ci dà un indice di saturazione del sistema sanitario. Mediamente abbiamo superato il 30% il che significa che gli anestesisti, i rianimatori e quelli che sono sul campo sono già costretti a fare delle scelte dolorose cioè chi intubiamo e chi no. E’ questo che ha fatto invocare dall’Ordine dei Medici un nuovo lockdown anche se ci sono regioni come il Veneto che non sono in difficoltà.





All’inizio avevamo 5.000 posti letto e non credo che siano stati aumentati di tanto. Avremo 10.000 respiratori ma non 10.000 posti letto. Li abbiamo aumentati nelle regioni del Nord ma non al Sud che vive una situazione critica”. Queste le parole del virologo, Giorgio Palù, rilasciate ai microfoni di “L’Aria che tira” su La7 in merito all’emergenza Coronavirus.