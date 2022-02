L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Baldini in vista della sfida contro la Juve Stabia.

L’altro dubbio è in difesa, sulla fascia sinistra. Una corsia senza padrone dove Crivello e Giron si giocano il posto. Il primo è rimasto in panchina contro il Campobasso, mentre il francese ha sempre giocato con Baldini alla guida dei rosanero, entrando in campo tre volte a partita in corso. Il difensore palermitano è stato provato giovedì nella coppia di esterni con Accardi, certo di un posto da titolare viste le assenze di Doda e Buttaro. Per lui si tratta di un ritorno dopo le panchine contro Messina e Campobasso, una chance per trovare continuità con il nuovo allenatore.

In mezzo torna Lancini che ha scontato un turno di squalifica e al suo fianco giocherà Perrotta che nell’ultimo turno era stato impiegato da terzino sinistro. Somma sarà l’unico centrale di riserva a disposizione, pronto a entrare in caso di necessità durante il match. A centrocampo si rivedrà Damiani, rimasto a riposo in Molise dopo il tour de force nelle prime tre partite a Palermo. Insieme a lui ci sarà De Rose, unico giocatore rosanero ad essere sempre sceso in campo dal primo minuto con Baldini.

Panchina per Odjer che potrebbe trovare spazio a gara in corso o nei prossimi impegni ravvicinati. L’allenatore dovrà poi fare delle ulteriori riflessioni sulla trequarti. A oggi gli unici sicuri di giocare sono Luperini e Brunori. L’italo-brasiliano vive un ottimo momento di forma e ha messo a segno tre gol nelle ultime due partite. Il trequartista, invece, è la prima scelta di Baldini e sta lavorando per migliorare nel ruolo. Ieri, infatti, si è soffermato nella parte finale dell’allenamento per svolgere un supplemento di lavoro tecnico-tattico insieme a Santana sui movimenti del trequartista, sia spalle che fronte alla porta.

Ballottaggi, invece, sull’esterno dove potrebbe riposare uno dei fedelissimi di Baldini, ovvero Valente. L’allenatore ha provato due volte in settimana Silipo al suo posto. Per il giovane romano sarebbe la prima partita da titolare dal 19 dicembre 2021, quando scese in campo dal 1’ contro il Bari. A completare la trequarti, sulla sinistra, potrebbe esserci ancora una volta Felici. Il giocatore in prestito dal Lecce è favorito su Floriano.