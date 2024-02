Palermo verso la Feralpisalò: intervento chirurgico per Mancuso. Il report

Il Palermo attraverso il proprio sito ha reso noto il report odierno e il report clinico che riguarda Mancuso.

“E’ ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro la Feralpisalò. I rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, potenza aerobica, sviluppi offensivi, possesso palla ed una partita a tema.

In seguito ad una lesione rimediata in allenamento, Leonardo Mancuso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del flessore del quarto dito della mano destra. L’operazione è stata effettuata dal dott. Massimiliano Mosca alla presenza del responsabile sanitario rosanero dott. Roberto Matracia. Nel corso della settimana il calciatore lavorerà parzialmente in gruppo.