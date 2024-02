Palermo verso il Bari. Esordio per Diakité, in avanti ballottaggio Di Mariano-Insigne

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Diakitè che potrebbe esordire dal primo minuto già domani contro il Bari.

È di nuovo tempo di scelte per Corini, che contro il Bari va a caccia della quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche ed è reduce da una buona prestazione sul piano del gioco a Catanzaro: la squadra ci ha messo un po’ ad adattarsi al 4-2-3-1, ma una volta prese le misure ha messo sotto gli avversari soprattutto a centrocampo e concesso pochissimi spazi agli esterni e alle punte di Vivarini.

Ad attendere ora il Palermo, in un Barbera che vanta già 17 mila presenti circa e che spera di raggiungere almeno quota 25 mila, c’è un Bari che sfrutta meno le fasce e più le percussioni centrali, con Sibilli ago della bilancia sulla trequarti: ciò tuttavia non dovrebbe indurre Corini a tornare al 4-3-3 Al centro dell’attacco tornerà infatti Brunori, che ha scontato il turno di squalifica e riprenderà la piazzola di sua competenza con l’auspicio di trovare un’altra gioia tra le mura amiche: al Bari ha segnato solo una rete in cinque confronti, su rigore al San Nicola nell’aprile 2022, e il gol annullato all’andata per fuorigioco millimetrico brucia ancora. Se sulla presenza del numero 9 non vi sono dubbi, ce n’è invece qualcuno sugli esterni che lo supporteranno: Di Francesco, nonostante le difficoltà di inizio 2024, non sembra destinato a rimanere fuori, mentre tra Insigne e Di Mariano il ballottaggio rimarrà aperto fino all’ultimo.

Il numero 10, che a Catanzaro ha trovato il secondo assist stagionale, è al momento in leggero vantaggio, ma l’ex Frosinone è stato uno dei principali investimenti del mercato estivo e aveva chiuso il 2023 da protagonista assoluto con una rete, tre passaggi vincenti e una spettacolare traversa contro il Como. Novità anche sul fronte difensivo, dove dopo una settimana di adattamento ai nuovi schemi Diakité è pronto per l’esordio: l’ex Ternana prenderà il posto di Graves sulla corsia destra, ma all’occorrenza potrà essere utilizzato pure come centrale.