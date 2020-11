Il vaccino antinfluenzale è introvabile a Palermo, la situazione è sempre più allarmante.

Lillo Vizzini, presidente dell’associazione Federconsumatori ha sottolineato ai microfoni di “Gds” che le scorte sono tutte esaurite. Di seguito le sue parole:





“Il vaccino in farmacia è ovunque introvabile o non è mai arrivato . I medici di famiglia, invece, ne hanno ricevuto un numero assolutamente insufficiente per la vaccinazione dei loro pazienti a rischio. Sarebbe davvero paradossale che, all’adesione consapevole dei cittadini alla campagna vaccinazioni, la sanità palermitana si stia presentando impreparata mentre ci risulta che in altre province le dosi di vaccino messe a disposizione dei medici di famiglia siano in quantità idonea”.