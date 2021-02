L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Il club vorrebbe assicurarsi un terzino sinistro che possa sostituire Corrado, che in questo caso verrebbe dirottato dall’Inter altrove.





L’altra operazione da provare è ingaggiare un altro attaccante centrale che possa prendere il posto di Saraniti. Una situazione che si presenta in salita perché l’attaccante palermitano dovrebbe convincersi a lasciare la sua città. Inoltre, la dirigenza rosanero dovrebbe trovare una punta che rientri nei costi di questa stagione e sia in grado di garantire la giusta esperienza in un campionato come la Serie C.