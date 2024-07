Ritiro Palermo, tredicesimo giorno a Livigno: rosanero in campo per la seduta pomeridiana, tifosi chiedono a Brunori di restare

Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono da poco scesi in campo per la seduta di allenamento pomeridiana.

La squadra di Dionisi prima dell’allenamento ha posato per la foto di gruppo. Questo, infatti, è l’ultimo giorno di allenamenti a Livigno. Domani i rosanero in chiusura di questa prima parte di ritiro affronteranno in amichevole il Monza al Campo sportivo di Temù (Brescia).

Intanto i calciatori al proprio ingresso in campo si sono soffermati con i tifosi presenti. Tra questi anche Matteo Brunori ha firmato qualche autografo e scattato foto. Al capitano, una tifosa presente, si è riferita dicendo: “Resta capitano!”.