Palermo: tessera fisica disponibile anche per chi ha sottoscritto abbonamento online (FOTO)

Continua la campagna abbonamenti rosanero in vista della stagione 2024/2025. Intanto, il club rosanero, ha reso noto come la tessere fisica sarà disponibile anche per coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento online. Di seguito il comunicato via social del club:

“La tessera abbonamento fisica sarà disponibile anche per chi ha sottoscritto l’abbonamento online

A fine campagna abbonamenti, tutti gli “abbonati digitali” che lo vorranno potranno richiedere una tessera fisica nominativa da ritirare direttamente allo stadio Renzo Barbera entro la fine della stagione.

‼️ In questo caso, la tessera fisica è un gadget con valore esclusivamente simbolico, non è provvista di codice a barre e non ha quindi alcun valore per l’ingresso allo stadio: l’unico titolo valido per l’ingresso è il documento digitale già in possesso degli abbonati dal momento della sottoscrizione online.

Per richiedere la tessera nominativa gadget sarà attivata una semplice procedura sul sito ufficiale del Palermo e saranno rese note le modalità e gli orari per il ritiro allo stadio, anche per delega.

Iniziativa valida anche per chi ha caricato l’abbonamento digitale sulla propria fidelity card”.

Campagna abbonamenti Palermo: oltre 1000 tessere nelle prime ore di vendita libera. Il dato completo

