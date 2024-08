Palermo, Damiani ringrazia i tifosi: “È stato un viaggio bellissimo” (FOTO)

Attraverso un post su Instagram l’ormai ex centrocampista rosanero Samuele Damiani ha postato un messaggio di addio per i tifosi del Palermo.

Ecco le sue parole:

“Difficile descrivere quello che Palermo e i palermitani sono stati per me. Con voi ho vissuto momenti che ricorderò per sempre e per questo volevo ringraziarvi. Grazie anche a tutte le persone con cui ho condiviso questi anni, siete stati fantastici! Non vorrei dilungarmi troppo perché mille parole non basterebbero per dirvi grazie. Quindi ve lo dirò per un’ultima volta: Grazie Palermo, è stato un viaggio bellissimo, vi auguro il meglio!”.