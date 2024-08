Palermo stagione 2024-2025: Pronostici e possibili rivelazioni

La sfida per raggiungere l’agognata promozione nel primo campionato italiano sta finalmente per iniziare. Fra tutte le 20 squadre che si contenderanno la vittoria a prevalere sembra essere il Palermo di Alessio Dionisi. Dopo una stagione ricca di sorprese culminata con un ottimo sesto posto, la squadra isolana sembra più pronta che mai a raggiungere il loro unico obiettivo: Guadagnarsi il ritorno in Serie A.

Rispetto allo scorso anno il Palermo sembra essere ancora più consapevole delle proprie possibilità, ed i bookmakers lo sanno bene. Prendendo infatti in considerazione la comparazione quote delle maggiori piattaforme, al momento sembra essere chiaro che sulla carta i favoriti alla vittoria siano proprio le aquile. In questo articolo andremo ad analizzare dettagliatamente la situazione del Palermo per questa nuova stagione, confrontando i pronostici e daremo un’occhiata alle novità all’interno della rosa della squadra.

Possibili rivelazioni del calciomercato

Già dalla fine dello scorso campionato l’obiettivo dei Rosaneri era chiarissimo: creare una squadra che potesse riuscire a competere con l’elite del calcio italiano. Questo obiettivo è stato messo nelle mani del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis e dell’ex tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi. Il Club ha messo le mani su alcuni rinforzi, quello più degno di nota al momento sembra essere Jari Vandeputte, giocatore belga già finito nel mirino di molte squadre per l’ottima prestazione con il Catanzaro, con il quale la scorsa stagione riuscì a segnare ben 9 reti e 14 assist in un totale di 36 presenze. La trattativa sembra quasi essere certa, e se riuscirà ad andare a segno questo potrebbe risultare essere un vero e proprio colpo che darà alla squadra una fondamentale spinta verso la promozione.

Per quanto riguarda il centrocampo il Palermo ha già avviato una trattativa per accaparrarsi Luca Mazzitelli del Frosinone. Il giocatore parte con un prezzo di cartellino pari 5 milioni, e per poterlo avere in squadra avrà bisogno di un contratto che lo leghi al Palermo per più anni. L’obiettivo resta anche quello di rinforzare la difesa, e tra le retrovie spicca un solo nome al momento ed è quello di Gian Marco Ferrari. Sembrerebbe che nella trattativa ci sia un testa a testa con il Venezia, ma il Palermo non dovrebbe trovare nessun problema per poter procedere all’acquisto dell’ex difensore del Parma.

Ancora prima del calciomercato in ogni caso il tecnico era già riuscito a rinforzare i reparti, come ad esempio l’arrivo di Thomas Henry in attacco e la certezza di Gomis in porta. Anche la difesa brilla con Nikolaou direttamente dallo Spezia e Pierozzi prelevato dalla Fiorentina. In questo momento il Palermo FC sembrerebbe avere una rosa di tutto punto pronta a risalire ogni classifica e guadagnare l’agognata promozione in Serie A.

Le Possibilità della Promozione

Al momento i dubbi sono pochi, le big che puntano alla promozione sono principalmente le tre retrocesse lo scorso anno Frosinone, Sassuolo e Salernitana, e quella che viene ad oggi considerata come la vera squadra da battere, vale a dire il Palermo. Come abbiamo già detto il tecnico ha preparato la squadra con un ottimo organico, e vista la voglia di dominare che al momento sta riecheggiando, i bookmakers non possono che essere tutti d’accordo. Il primo posto del Palermo e quindi la promozione in serie A al momento è quotata a 4.00 dalla maggior parte delle piattaforme. Una quota che dà una certa sicurezza e che stupisce, con un campionato ancora non iniziato, ma che comunque si distacca dalle altre squadre anche di molto. Infatti troviamo con un raddoppio di quota al secondo posto il Frosinone e a seguire un Catanzaro con quota 25.00. Questo ci fa capire quanto il Palermo FC quest’anno stia facendo sul serio, ma per evitare che i tifosi si entusiasmino troppo, dobbiamo considerare delle possibili sorprese, come ad esempio il Frosinone di due anni fa, che dal fondo della lista delle più quotate riuscì a balzare in cima alle classifiche a fine campionato. Non ci resta che aspettare quindi l’inizio di questo campionato per scoprire le sorti delle Aquile.