Palermo, spunta a sorpresa un Campione del Mondo | A fine anno gli danno la panchina

Il club rosanero si appresta a cambiare guida tecnica e mettere alla guida della squadra un grande nome, che sta già facendo impazzire la piazza.

La stagione del Palermo sta procedendo in maniera alquanto positiva. Il club siciliano si trova al momento in piena zona playoff ed à a poche lunghezze di svantaggio da un piazzamento valevole la promozione diretta in Serie A, che è il sogno di tutta la tifoseria e di tutto l’ambiente.

Grandi meriti di questo buon cammino della squadra rosanero vanno dati ad Eugenio Corini. Il tecnico infatti è riuscito fin qui a mettere insieme un mix perfetto di idee e concretezza, che sta spingendo il club verso dei risultati importanti. Ciò nonostante però il futuro del Professore sembra essere in bilico.

Il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno infatti non è stato ancora oggetto di discussione nella dirigenza. Non è da escludere infatti che, sia in caso di mancato approdo in massima serie o sia per ragioni puramente strategiche, la società decida di mettere fine al rapporto con il 53enne, in carica da ormai due stagioni. Ma la motivazione principale della separazione tra le due parti potrebbe essere ben altra.

Chi sarà il nuovo allenatore del Palermo?

Secondo alcune indiscrezioni i rosanero potrebbero decidere di non proseguire con Eugenio Corini perché hanno messo nel mirino il profilo di un altro tecnico. Si tratta di un campione del mondo del 2006, pronto a rilanciarsi in Sicilia e a far sognare la piazza. Stiamo parlando di Gennaro Gattuso.

Ringhio piace molto alla società, ed essendo al momento senza panchina avrebbe fatto venire in testa alla dirigenza l’idea di portarlo a Palermo. Per l’ex centrocampista del Milan si tratterebbe di un ritorno sulla panchina rosanero, visto che ha guidato la squadra per pochi mesi nella stagione 2013-14, in una delle sue prime esperienze da allenatore, quando alla presidenza del club c’era ancora lo scomparso Maurizio Zamparini.

Gattuso, è caccia al riscatto

Il tecnico calabrese qualche giorno fa è stato esonerato dal Marsiglia a causa dei pessimi risultati ottenuti dal suo approdo sulla panchina del club transalpino.

Per potersi rilanciare dopo alcune esperienze fallimentari dunque, Ringhio accetterebbe di buon grado la destinazione palermitana nella prossima estate. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma non è da escludere che nei prossimi mesi ci sia qualcosa di concreto in questo senso.