Palermo, Sirigu: «46? Nel 2009 me lo consigliò Pasquale. Volevo il 6, ma Zenga…»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Salvatore Sirigu ha raccontato un aneddoto che riguarda il numero 46:

«Torniamo indietro al 2009. Ero un ragazzo esuberante e avevo scelto il 6. Pasquale (Castellana, lo storico magazziniere, ndr.) stampa la maglia, arriva Zenga e se la prende con Pasquale perché chiede ‘chi è il portiere che gioca con la 6, non voglio assolutamente’. Nasce una piccola polemica e mi chiede di cambiare numero. A quel punto Pasquale mi consiglia il 46 perché avevamo appena guardato il motomondiale e facevamo il tifo per Valentino Rossi e mi disse “prendi il 46 che ti porta fortuna”. Poi ha cambiato sempre numero in accordo con i miei fratelli. Quando ho saputo che sarei tornato a Palermo ho chiesto a loro quale numero dovessi prendere e mi hanno detto che era giusto riprendere il 46».