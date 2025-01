Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo fa il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 16ª giornata

GIOVANILE ROCCA-PALERMO WOMEN

Domenica 26 gennaio, ore 14.30 – Rocca di Caprileone (ME), Stadio Comunale Pippo Giacobbe

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 16ª giornata

AVELLINO-PALERMO

Sabato 25 gennaio, ore 11.00 – Venticano (AV), Stadio William Vincenzo Russo

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 16ª giornata

NAPOLI-PALERMO

Domenica 26 gennaio, ore 15.00 – Napoli, Complesso Kennedy

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 16ª giornata

PALERMO-PANORMUS

Sabato 25 gennaio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 MASCHILE

Campionato Under 13 Esordienti Fair Play II° Anno 2012 9 vs 9 – Girone B, 6ª giornata

PALERMO-RENZO LO PICCOLO TERRASINI

Sabato 25 gennaio, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 FEMMINILE

– Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 7ª giornata

BUON PASTORE-PALERMO

Sabato 25 gennaio, ore 15.00 – Palermo, Centro Sportivo Buon Pastore

– Esordienti Fair Play Misti 2012-2013 – Girone C, 7ª giornata

PALERMO-SANZANOBI FC

Venerdì 24 gennaio, ore 15.00 – Palermo, Gruppo Sportivo Don Orione