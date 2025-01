Di Marzio: “Palermo, Pohjanpalo sempre più vicino”

Stando a quanto scritto dal giornalista Gianluca Di Marzio Joel Pohjanpalo è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Palermo.

Il club rosanero – si legge – ha pronto per il giocatore un’offerta economica importante e 4 anni e mezzo di contratto ma il Venezia prima di lasciare partire il finlandese vuole trovare un sostituto. Il primo nome resta quello di Shomurodov che è quello più vicino e per il quale il club ha sorpassato l’Empoli nella corsa per il calciatore. Servirà ancora qualche giorno di trattative per arrivare all’intesa definitiva. Restano aperte anche le piste che porterebbero a Venezia Andre Silva e Belotti, per i quali si continua a trattare in cerca di un accordo.