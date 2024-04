Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Gare importanti, per i propri rispettivi campionati, per i calciatori e le calciatrici rosanero per questo fine settimana. Ecco il programma gare del weekend:

CAMPIONATO PRIMAVERA 2

25a giornata

TERNANA-PALERMO

sabato 6 aprile, ore 15:00

CAMPIONATO U17 NAZIONALE

23a giornata

PALERMO-LECCE

domenica 7 aprile, ore 15:00

CAMPIONATO U16 NAZIONALE

24a giornata

FROSINONE-PALERMO

domenica 7 aprile, ore 15:30

CAMPIONATO U15 NAZIONALE

24a giornata

FROSINONE-PALERMO

domenica 7 aprile, ore 13:00

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE

22a giornata

VILLARICCA-PALERMO

domenica 7aprile, ore 14:30

CAMPIONATO U19 WOMEN

3a giornata

PALERMO-ROCCA DI CAPRILEO

lunedì 8 aprile, ore 17:00