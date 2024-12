Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha pubblicato i risultati del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia Serie C Femminile – Raggruppamento 1, 2ª giornata

PALERMO WOMEN-SIRACUSA FEMMINILE 7-1 (Chirillo, I. Viscuso, Coco, Chirillo, Coco, Gippetto, Cracchiolo)

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 12ª giornata

PALERMO-FROSINONE 0-0

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata

PALERMO-BARI 2-1 (Lugaro, Ribaudo)

UNDER 17 FEMMINILE

– Eccellenza Femminile, 8ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO 4-0 (Ingrassia, Ingrassia, Firriolo, Scarpinato)

– Campionato Regionale Under 17 Femminile – Girone A, 6ª giornata

GLORIA CITTA’ DI SAN CATALDO-PALERMO

Lunedì 16 dicembre, ore 15.00 – Barrafranca (EN), Stadio Giuseppe Bonfirraro

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

PALERMO-ROMA 0-3

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

PALERMO-ROMA 1-3 (Scaccianoce)

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 12ª giornata

CALCIO SICILIA-PALERMO 1-0

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Girone A, 7ª giornata

SPORT CENTER TORRACCHIO-PALERMO 0-0

UNDER 12 FEMMINILE

– Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 5ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA 3-2

– Esordienti Fair Play Misti 2012-2013 – Girone C, 5ª giornata

CALCIO SICILIA-PALERMO 3-3