Nations League: la vincente di Italia-Germania ospiterà la final four. Gli stadi italiani scelti

Aumenta la posta in palio del match dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania (andata il 20 marzo, ritorno il 25). Oltre a valere un posto per le semifinali e a essere decisiva anche per l’assegnazione del girone di qualificazione ai Mondiali, la Uefa ha deciso che la vincitrice di questa partita ospiterà le final four di Nations League, in programma tra il 4 e l’8 giugno 2025.

A dare questa notizia è stata la Uefa con una nota ufficiale: “Il Comitato Esecutivo ha nominato le vincitrici dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Italia e Germania come sedi provvisorie per le finali del torneo dal 4 all’8 giugno 2025. I due stadi di Torino (Juventus e Torino), Monaco e Stoccarda rispettivamente, sono stati scelti per ospitare le partite”.