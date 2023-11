Termina il match Sampdoria-Palermo sul punteggio di 1-0. Nei primissimi minuti è la Sampdoria ad affacciarsi in avanti grazie ad un sinistro violento dell’ex Kasami che si stampa sul palo della porta difesa da Pigliacelli. Rosanero che fanno molta fatica a costruire azioni da gol regalando tanti palloni ai blucerchiati e creando l’unica vera occasione solo al minuto 33′ con una spizzata pericolosa da parte di Ceccaroni. Gli uomini di Corini fanno fatica a costruire nitide occasioni, con i padroni di casa che mantengono quasi totalmente il pallino del gioco fino al gol realizzato al minuto 44′ su calcio di rigore da Borini. Nel secondo tempo il copione non cambia con il Palermo che non riesce a creare occasioni importanti e anzi lascia totalmente il pallino del gioco alla Sampdoria. Gli uomini di mister Corini riescono ad impensierire i blucerchiati solo da calci piazzati e quasi mai concretizzando le poche occasioni create palla a terra. La Sampdoria guadagna una vittoria meritata e sancisce la seconda sconfitta consecutiva per i rosanero.

PRIMO TEMPO: Fischia Doveri, è iniziata Sampdoria-Palermo! Al minuto 3′ l’ex rosanero Kasami recupera il pallone al limite dell’area rosanero e colpisce il palo alla destra di Pigliacelli con un violento mancino dalla distanza. Ancora occasione per la Sampdoria questa volta al minuto 8′: cross dalla sinistra che trova Vieira totalmente libero che, però, con un mancino al volo non riesce a impensierire Pigliacelli che di corpo si oppone. L’ex rosa Valerio Verre è il primo ammonito del match al minuto 11′. Occasione importante per Valerio Verre: da un contropiede i blucerchiati riescono a calciare in porta, ma a botta sicura il capitano trova l’opposizione dell’estremo difensore rosanero. Al minuto 22′ Doveri ammonisce Nedelcearu (in panchina) per proteste. Il primo tiro dei rosanero arriva al minuto 24′: dopo un calcio d’angolo a favore dei rosanero, Di Francesco calcia dal limite ma schiaccia troppo la sfera sul terreno, palla che termina alta sopra la traversa. Altro tiro verso lo specchio dei rosanero: Vieira ci riprova, questa volta dalla distanza con la palla che però finisce larga alla destra di Pigliacelli. La prima vera occasione dei rosanero arriva al minuto 33′: da calcio d’angolo arriva una spizzata da parte di Ceccaroni con la palla che rischia di infilarsi alle spalle di Stankovic. Calcio di rigore per la Sampdoria al minuto 41′: Lucioni su una palla vagante colpisce Esposito e Doveri decreta il tiro dal dischetto! Borini dal dischetto calcia e, dopo la parata di Pigliacelli, l’attaccante realizza il gol dell’1-0 al minuto 44′. Dopo i 3 minuti di recupero Doveri sancisce la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO:

Fischia Doveri è iniziato il secondo tempo sul punteggio di 1-0 in favore dei blucerchiati! La prima conclusione della seconda frazione di gioco è in favore dei blucerchiati, con un sinistro debole di Kasami controllato da Pigliacelli. Questa volta è Esposito a sfiorare il gol di testa dopo un cross insidioso messo al centro da Vieira al minuto 53′. Para Pigliacelli al minuto 55′ dopo un colpo di testa di Yepes. Primo cambio per i rosanero: fuori Insigne al minuto 56′ per Mancuso. Al minuto 60′ è il Palermo ad affacciarsi in avanti: da calcio d’angolo, stacco di testa di Lucioni bloccato da Stankovic. Giallo per la Sampdoria: Yepes ammonito al minuto 62′. Altro cartellino per i padroni di casa: Borini stende Mancuso al minuto 64′ e spende un giallo. Sostituzione per la Samp. fuori Verre per Askildsen al minuto 65′. Ancora cambi per i rosanero: fuori Henderson per Valente e dentro Soleri per Di Francesco. Al minuto 75′ insite il Palermo: Brunori si smarca in area di rigore e poi mette in mezzo in pallone che non trova alcun compagno libero a pochi metri dalla porta di Stankovic. Cambi per il Palermo: fuori Lund per Aurelio e Gomes per Stulac al minuto 78′. Giallo per Mateju al minuto 80′. Al minuto 82′ la Sampdoria spinge sull’acceleratore e, dopo diversi errori da parte dei centrali rosanero, Kasami si aggiusta il pallone e sfiora il gol con un sinistro a giro ce sfiora l’incrocio. Al minuto 85′ Soleri si divora un gol a pochi metri da Stankovic su una palla vagante. Saranno 4 i minuti di recupero per le speranze rosanero. Al minuto 90+1′ Stankovic fa due miracoli: il primo sul mancino ravvicinato di Mancuso e pochi secondi dopo su uno stacco di testa di Soleri. Al 90+3′ ancora cambi per la Sampdoria dentro Girelli per Yepes. Fischia Doveri, termina 1-0 a Genova. Il Palermo registra la seconda sconfitta consecutiva.

TABELLINO: Borini 44′;

SAMPDORIA: 1 Stankovic, 4 Vieira, 7 Esposito, 10 Verre (cap.), 14 Kasami, 16 Borini, 21 Giordano, 23 Depaoli, 28 Yepes, 33 Gonzalez, 87 Ghilardi.

A disposizione: 22 Ravaglia, 5 Askildsen, 6 Panada, 8 Ricci, 9 De Luca, 13 Conti, 20 La Gumina, 32 Girelli, 35 Buyla, 37 Langella, 40 Stojanovic, 77 Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 11 Insigne, 17 Di Francesco, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Doveri (Roma 1).

Assistenti: Bindoni (Venezia) – Niedda (Ozieri).

Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi).

VAR: Mazzoleni (Bergamo).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

NOTE: –Ammonizioni: Verre, Nedelcearu, Yepes, Borini, Mateju