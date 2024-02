Palermo, Segre: «Prima della partita immagino ciò che può succedere in campo»

Continua il momento magico per Jacopo Segre con la maglia del Palermo. Il centrocampista è, da diverso tempo, una pedina fondamentale nella squadra allenata da Eugenio Corini. Segre, intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, si è espresso raccontando il suo modo di affrontare le partite e della stagione disputati in rosanero fin qui.

Di seguito le sue parole:

«Passo la sera prima della partita, e la mattina stessa, a immaginare e visualizzare quello che può succedere in campo. Anche durante il riscaldamento cerco di pensare e trovare tanti piccoli stimoli che mi possano dare un vantaggio durante la partita. Alcuni gol è come se li avessi già vissuti. Per me la visualizzazione è un’arma potentissima. Ti aiuta a focalizzarti completamente sulla partita e più nel dettaglio in alcune situazioni di campo, come la ricezione della palla o un tiro ad esempio. Insieme a tutto il resto del lavoro che svolgo in settimana è un piccolo tassello che mi porta a ottenere qualcosa in più durante la gara».