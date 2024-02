Come si legge su “IlSicilia.it” alcuni ragazzini a Palermo hanno lanciato sassi contro i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme di rifiuti in via fratelli Cianciolo nei pressi della Cala a due passi dalla fonderia Oretea. Sassaiola anche in via Deodato dove i pompieri erano intenti a domare le fiamme per un incendio appiccato sopra il tetto della scuola.

