Palermo-Sampdoria: bomba carta nel settore ospiti, ferita una tifosa

Durante il match di Serie B tra Palermo e Sampdoria, che si è concluso con un pareggio per 1 a 1 grazie ai gol di Gennaro Tutino per il Palermo e Federico Di Francesco per la Sampdoria, si è verificato un grave incidente di pubblico al Renzo Barbera.I tifosi del Palermo avrebbero lanciato una bomba carta nel settore ospiti, causando un infortunio non grave ma sicuramente spaventoso a una tifosa della Sampdoria, proveniente dalla provincia di Genova e tra i circa 200 sostenitori blucerchiati presenti.

L’incidente è avvenuto all’inizio del primo tempo, creando un grande spavento tra i presenti. La tifosa ferita è stata immediatamente soccorsa dall’infermeria dello stadio, dove ha ricevuto le prime cure. Fortunatamente, dopo l’iniziale shock, le sue condizioni non hanno destato ulteriori preoccupazioni e si sono progressivamente migliorate, permettendole di seguire il secondo tempo dalla tribuna senza necessità di ulteriori cure ospedaliere.

In un gesto di solidarietà, l’amministratore delegato della Sampdoria, Fiorella, ha regalato alla tifosa una maglia ufficiale del club, un piccolo ma significativo gesto di conforto dopo l’accaduto. La tifosa ha programmato di rientrare a Genova il giorno seguente, alloggiando per la notte in un hotel locale come originariamente previsto dopo la partita.

Questo episodio di violenza solleva nuovamente questioni urgenti sulla sicurezza negli stadi italiani e sul comportamento dei tifosi. Mentre la passione per il calcio è profonda, episodi come questo ricordano dolorosamente che la sicurezza deve rimanere una priorità assoluta per garantire che lo sport rimanga una fonte di gioia e unione, non di pericolo e divisione.