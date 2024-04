Palermo-Sampdoria 2-2. La fotogallery

Comincia con un pareggio l’avventura di mister Michele Mignani sulla panchina del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero non vanno oltre il 2 a 2 contro la Sampdoria, reduce da quattro vittorie di fila. Test dunque non facile per l’ex tecnico del Bari che, con soli due giorni a disposizione per preparare la gara, ha comunque sfiorato i tre punti. Al gol di Leoni nel primo tempo rispondono Brunori su rigore e Mancuso, ma nella ripresa la conclusione da fuori area di Darboe sorprende Pigliacelli. Il Palermo conquista un solo punto e rimane sesto in classifica.

Continue Reading