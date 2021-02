Un fiume di gente in via Maqueda a Palermo.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, tantissime persone questo pomeriggio hanno deciso di fare una passeggiata per il centro storico, evitando le zone off limits previste dall’ordinanza del sindaco che, ieri, aveva disposto la chiusura al transito pedonale e veicolare di alcune vie e piazze cittadine come norma di contrasto al contagio da Covid-19.





Tanti – si legge – non indossavano la mascherina o, comunque, non correttamente