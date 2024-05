Palermo, rimangono folgorati durante un furto di rame: gravi due giovani

È una situazione tragica quella che si è verificata a Palermo, dove due giovani, di 21 e 19 anni, si trovano ricoverati in condizioni gravi a seguito di un tentativo di furto andato male. Tentando di rubare cavi di rame in via San Nicola, nello Zen, i due sono stati folgorati, subendo scosse elettriche severe che hanno causato ustioni gravi.

L’incidente ha innescato una rapida risposta da parte dei residenti locali, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno trasportato i giovani al più vicino ospedale di Villa Sofia. Tuttavia, data la gravità delle loro condizioni, è stato necessario trasferirli successivamente al Policlinico e al Cervello, ospedali di Palermo specializzati in trattamenti per casi critici.

Questo evento sottolinea i pericoli estremi associati al furto di cavi di rame, un’attività criminale purtroppo comune in molte aree urbane e suburbane, dovuta al valore del rame sui mercati dei metalli. I rischi non sono solo legali ma, come dimostra questo incidente, anche immediatamente pericolosi per la vita.

L’evento solleva anche questioni più ampie riguardanti la sicurezza nelle aree urbane e la necessità di misure preventive più efficaci per prevenire simili incidenti. È fondamentale che le comunità e le autorità locali collaborino per migliorare la sicurezza e fornire alternative legali e sicure per quei giovani che potrebbero essere tentati di intraprendere attività illecite per guadagnare denaro. La speranza è che questo incidente possa servire da monito per prevenire futuri incidenti e per stimolare discussioni su come affrontare le cause di fondo che spingono individui, specialmente giovani, verso scelte così rischiose.