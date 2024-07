Palermo, rifacimento delle strade: dal 30 luglio limitazioni al traffico fra la Cala e il Foro Italico

Palermo si prepara a vivere alcuni giorni di disagi per il traffico nella zona tra via Crispi e il Foro Italico. Come riportato da “Gds.it”, a partire da martedì 30 luglio entrerà in vigore un’ordinanza del Comune per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale in un tratto critico della città.

I lavori interesseranno il tratto che va dall’uscita del sottopasso di piazza XIII Vittime fino all’incrocio con via Lincoln, includendo i tratti di via Cala e del Foro Italico.

L’ordinanza prevede la chiusura al transito di metà carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta 0-24 nel solo tratto interessato dagli interventi. Nel dettaglio, le aree coinvolte saranno:

Via Francesco Crispi: tratto compreso tra via Castello e via Cala, carreggiata monte ambo i lati.

Via Cala: intero tratto, carreggiata monte ambo i lati.

Foro Umberto I: tra via Cala e Porta Felice e tra via Alloro e via Lincoln, carreggiata monte ambo i lati.

I lavori, che dureranno circa una decina di giorni, sono necessari per migliorare la qualità della pavimentazione stradale e garantirne la sicurezza. Tuttavia, durante questo periodo, gli automobilisti e i residenti dovranno prepararsi a possibili disagi legati alle modifiche temporanee della viabilità.

Le autorità cittadine invitano gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori complicazioni al traffico già congestionato della zona. Inoltre, si consiglia di considerare percorsi alternativi e di pianificare con anticipo gli spostamenti per ridurre al minimo gli inconvenienti.

Questo intervento rientra in una serie di lavori di manutenzione stradale che il Comune di Palermo sta portando avanti per migliorare l'infrastruttura urbana e la qualità della vita dei cittadini.