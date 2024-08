Palermo, restyling del Renzo Barbera: dalle torri faro ai seggiolini rotti, i costi

Il futuro dello stadio Renzo Barbera di Palermo è al centro di intense trattative tra il Comune e la società rosanero, con l’obiettivo di cementare un’intesa istituzionale che permetta di procedere con il necessario restyling dell’impianto. Secondo quanto riportato da “IlSicilia.it” in ballo c’è la nuova convenzione e il restyling dello stadio Renzo Barbera. In mezzo c’è da cementare un’intesa istituzionale fra il Comune e il Palermo calcio. E per farlo l’Amministrazione farà ricorso con ogni probabilità ai fondi dell’avanzo vincolato. Dagli uffici di Palazzo delle Aquile filtra l’indiscrezione che, con ogni probabilità, fra i 61 milioni del tesoretto a disposizione degli uffici ci sarà uno spazio anche per il pagamento degli interventi che, al momento, sta conducendo la società rosanero sull’impianto di viale del Fante.

Tra i 61 milioni di euro disponibili nel tesoretto del Comune, si prevede di destinare una parte significativa al pagamento degli interventi attualmente in corso allo stadio, condotti dalla società di viale del Fante. Questa soluzione faciliterebbe il rinnovo del canone d’uso dell’impianto, attualmente in scadenza a dicembre 2026. Attualmente, il Palermo calcio paga circa 350.000 euro all’anno per l’utilizzo dello stadio, cifra che era stata ridotta a 170.000 euro durante il lockdown a causa della ripartenza del club dalla Serie D. Si prevede che il nuovo accordo possa partire da questo importo, con un leggero rialzo per coprire i costi dei futuri interventi di ammodernamento.

Il restyling del Renzo Barbera è una necessità ormai conclamata, con un costo complessivo stimato oltre i 30 milioni di euro. Gli interventi saranno suddivisi in più fasi. La prima tranche, dal costo di 3,5 milioni di euro, riguarda già diversi aspetti: il miglioramento delle torri faro, la sostituzione dei seggiolini danneggiati, il rifacimento dei bagni, i lavori sulla tribuna, la realizzazione di un’area hospitality e l’adeguamento dei sistemi audio e di videosorveglianza. Questi lavori sono attualmente in corso e dovrebbero essere completati entro la scadenza del collaudo, fissata per giugno 2025, con una spesa stimata di circa 2,2 milioni di euro.

Intanto, i lavori proseguono senza sosta per garantire che il Renzo Barbera sia pronto per accogliere i tifosi in occasione del primo turno casalingo della nuova stagione, contro il Cosenza, il primo settembre. I nuovi seggiolini rosa sono stati installati e le torri faro, provenienti dalla Cina, sono state montate, assicurando che lo stadio sia adeguatamente illuminato per l’evento.

Nel frattempo, i tifosi avranno l’opportunità di riabbracciare la squadra di Alessio Dionisi in un evento speciale. Mercoledì 21 agosto, alle ore 18:30, è previsto un allenamento a porte aperte, un’occasione per i supporter rosanero di vedere da vicino la squadra, di ritorno a Palermo dopo un ritiro itinerante tra Livigno, Manchester e Veronello. L’ingresso sarà gratuito, con biglietti limitati disponibili per la Curva Nord.

Con questi sviluppi, il Palermo si prepara a una nuova stagione con ambizioni rinnovate, mentre la città si unisce nel supporto alla squadra e nella speranza di un futuro luminoso per il Renzo Barbera.