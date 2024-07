Palermo, Renzo Barbera: a rischio la prima gara in casa. L’Assessore Anello: «Auspico che quanto prima si possa arrivare a un’intesa»

Come riportato da Palermotoday.it, per rinnovare il Barbera servono circa 30 milioni di euro. Il prossimo campionato di Serie B è, però, alle porte e proprio per questo motivo il club rosanero ha chiesto alla Lega B, in vista del sorteggio del calendario (in programma domani), di giocare la prima gara della stagione in trasferta proprio per agevolare i lavori dell’impianto. Ma soprattutto non è escluso che il Palermo, nella fase iniziale del campionato, possa giocare anche più partite casalinghe lontano dal Barbera nell’attesa che lo stadio venga adeguato.

L’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, rimane comunque ottimista sulla possibilità di giungere a un accordo con il club:

«Auspico che quanto prima si possa arrivare a un’intesa. Il Palermo è una società seria, con una solida proprietà, che sta programmando di portare la squadra di calcio ai massimi livelli. Per questa ragione c’è tutta la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere questo percorso di crescita e i reciproco interesse ad avere uno stadio all’altezza delle ambizioni societarie».