Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Affrontare le prime quattro squadre sarà uno step importante, affrontiamo squadre di alto livello ma pensando uno alla volta. Alla fine di questo percorso capiremo come le abbiamo affrontato e come dover affrontare le altre 12. Inzaghi ha detto che possiamo ambire alla Serie A, ma non avevo dubbi che lo dicesse (ride, ndr). Bisogna sapere affrontare le situzioni nel modo giusto. Domani sarà uno step importante e sono curioso di capire come reagirà la squadra all’entusiasmo dei tifosi che vorremmo fosse sempre più forte»