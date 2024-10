Palermo-Reggiana, Henry esulta con Gomes: “Vittoria made in Argenteuil”

L’attaccante del Palermo, Thomas Henry, ha celebrato la vittoria contro la Reggiana su Instagram, condividendo una foto che lo ritrae con Claudio Gomes, compagno di squadra e co-marcatore della giornata. Henry ha accompagnato l’immagine con una didascalia speciale: “Made in Argenteuil,” un omaggio alla città che accomuna entrambi i giocatori, situata nella provincia parigina di Île-de-France, in Francia. Il compagno, ha anche commentato sottoscrivendo il concetto del post.

Questa coincidenza geografica ha aggiunto una nota personale alla soddisfazione per la vittoria: Henry e Gomes, cresciuti nella stessa città e ora compagni di squadra in Italia, sono stati decisivi nel conquistare i tre punti per il Palermo, firmando una prestazione che ha scaldato i cuori dei tifosi. La connessione con Argenteuil ha dato un tocco simbolico alla loro prestazione, quasi come se fosse il frutto di un destino scritto da tempo.

La vittoria contro la Reggiana consolida il momento positivo della squadra allenata da Alessio Dionisi, con Henry che continua a dimostrarsi una presenza fondamentale in attacco, mentre Gomes si distingue per la sua solidità e contributo alla fase offensiva. Entrambi sono simboli di un Palermo determinato e ambizioso, e il loro legame con Argenteuil è un ulteriore segno di quanto il calcio sia capace di unire mondi diversi, creando storie che sanno di rivalsa e di legami indelebili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Henry (@thomas_henry_official)